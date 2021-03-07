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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المستشارة منى عبدالباقي تمثل النيابة الإدارية في تأديبية أسوان

الأحد 07/مارس/2021 - 05:23 م
المستشارة منى عبد
المستشارة منى عبد الباقي
محمد عيسي
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مثلت المستشارة منى عبدالباقي أمين، أمس السبت، النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية بأسوان، وذلك وفقًا لما صرح به مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بأن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

يأتي ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

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