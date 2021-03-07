التحالف العربي: رفع «الحوثي» من قائمة الإرهاب شجعها زيادة العداء

اعتبر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيات الانقلابية، مما شجعها على التمادي في إطلاق المفخخات المسيرة والصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في اليمن وفي السعودية.وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابي من الميليشيا.وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار مفخخة، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.