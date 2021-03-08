الموت.. في مفردات الحارة المصرية
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:29 ص
يسرى أبو القاسم يكتبطباعة
الموت شأنه شأن باقي الأشياء التي تستخدم في مفردات الحارة المصرية، حيث جاءت كلمة الموت في عبارات متعددة نستعرض بعضها في السطور التالية.
- ابن موت
تقال هذه العبارة في حق الشخص الذكي اليقظ والقيادي في قومه، حين يعجل به الموت فيغيبه وهو في ريعان الشباب، فيقول الناس كان باين أنه ابن موت، كما تقال فى حق الطفل الذى تجاوز أقرانه فى الهيئة والشخصية حين يخطفه الموت فى سن صغير.
- قلبه ميت
عبارة تطلق على الشخص المغامر الذي لا يهاب الموت فيتصدى للأخطار دون خوف أو رهبة.
-هي موته ولا اكتر
تقال هذه العبارة وقت الخطر حين يقدم الشخص على أمر جلل وهو يعلم مدى الخطر الذى سيتعرض له.
- كده ميت وكده ميت
هى عبارة تعادل العبارة السابقة فى المعنى وتقال غالبا حين يتعرض الشخص لظلم بين من قبل أناس أكثر منه قوة، ورغم ذلك يقدم على مصارعتهم ومجابهتهم فيقول كده ميت وكده ميت، أي أن الموت في سبيل الحق أفضل من الموت دونه ففي كل الأحوال ستنتهي حياتي بالموت.
- الموت ولا المذلة
هى عبارة تعبر عن الشجاعة يقولها الشخص حين يرفض الخنوع لخصمة خشية أن يلحقه العار.
- محدش بيموت ناقص عمر
أيضا تقال هذه العبارة وقت المجازفة والتصدى للظلم، نلاحظ هنا كل العبارات السابقة الخاصة بالموت تتفق على الكرامة والشجاعة والوقوف فى وجه الظلم.
- علقة موت
فلان اخد علقة موت، أي تعرض لضرب مبرح كاد أن يودي بحياته.
- بحبك وبموت فيك
هنا يأتي الموت بمعنى الحب الشدي، وهو معنى مغاير لطبيعة الموت إلا أن عبارة اموت فيك عبارة متداولة وشهيرة فى مصر بل وفي الوطن العربي كله.
أموت انا
من الغريب حقا أن تستخدم مفردة الموت في المعاكسة أو المغازلة، فيقول الشاب الفاشل الجالس على المقهى أو على قارعة الطريق للفتاة التي تمر أمامه عبارة اموت أنا.
- ابن موت
تقال هذه العبارة في حق الشخص الذكي اليقظ والقيادي في قومه، حين يعجل به الموت فيغيبه وهو في ريعان الشباب، فيقول الناس كان باين أنه ابن موت، كما تقال فى حق الطفل الذى تجاوز أقرانه فى الهيئة والشخصية حين يخطفه الموت فى سن صغير.
- قلبه ميت
عبارة تطلق على الشخص المغامر الذي لا يهاب الموت فيتصدى للأخطار دون خوف أو رهبة.
-هي موته ولا اكتر
تقال هذه العبارة وقت الخطر حين يقدم الشخص على أمر جلل وهو يعلم مدى الخطر الذى سيتعرض له.
- كده ميت وكده ميت
هى عبارة تعادل العبارة السابقة فى المعنى وتقال غالبا حين يتعرض الشخص لظلم بين من قبل أناس أكثر منه قوة، ورغم ذلك يقدم على مصارعتهم ومجابهتهم فيقول كده ميت وكده ميت، أي أن الموت في سبيل الحق أفضل من الموت دونه ففي كل الأحوال ستنتهي حياتي بالموت.
- الموت ولا المذلة
هى عبارة تعبر عن الشجاعة يقولها الشخص حين يرفض الخنوع لخصمة خشية أن يلحقه العار.
- محدش بيموت ناقص عمر
أيضا تقال هذه العبارة وقت المجازفة والتصدى للظلم، نلاحظ هنا كل العبارات السابقة الخاصة بالموت تتفق على الكرامة والشجاعة والوقوف فى وجه الظلم.
- علقة موت
فلان اخد علقة موت، أي تعرض لضرب مبرح كاد أن يودي بحياته.
- بحبك وبموت فيك
هنا يأتي الموت بمعنى الحب الشدي، وهو معنى مغاير لطبيعة الموت إلا أن عبارة اموت فيك عبارة متداولة وشهيرة فى مصر بل وفي الوطن العربي كله.
أموت انا
من الغريب حقا أن تستخدم مفردة الموت في المعاكسة أو المغازلة، فيقول الشاب الفاشل الجالس على المقهى أو على قارعة الطريق للفتاة التي تمر أمامه عبارة اموت أنا.