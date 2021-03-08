الموت.. في مفردات الحارة المصرية

- ابن موت



- قلبه ميت



-هي موته ولا اكتر



- كده ميت وكده ميت



- الموت ولا المذلة



- محدش بيموت ناقص عمر



- علقة موت



- بحبك وبموت فيك



أموت انا



الموت شأنه شأن باقي الأشياء التي تستخدم في مفردات الحارة المصرية، حيث جاءت كلمة الموت في عبارات متعددة نستعرض بعضها في السطور التالية.تقال هذه العبارة في حق الشخص الذكي اليقظ والقيادي في قومه، حين يعجل به الموت فيغيبه وهو في ريعان الشباب، فيقول الناس كان باين أنه ابن موت، كما تقال فى حق الطفل الذى تجاوز أقرانه فى الهيئة والشخصية حين يخطفه الموت فى سن صغير.عبارة تطلق على الشخص المغامر الذي لا يهاب الموت فيتصدى للأخطار دون خوف أو رهبة.تقال هذه العبارة وقت الخطر حين يقدم الشخص على أمر جلل وهو يعلم مدى الخطر الذى سيتعرض له.هى عبارة تعادل العبارة السابقة فى المعنى وتقال غالبا حين يتعرض الشخص لظلم بين من قبل أناس أكثر منه قوة، ورغم ذلك يقدم على مصارعتهم ومجابهتهم فيقول كده ميت وكده ميت، أي أن الموت في سبيل الحق أفضل من الموت دونه ففي كل الأحوال ستنتهي حياتي بالموت.هى عبارة تعبر عن الشجاعة يقولها الشخص حين يرفض الخنوع لخصمة خشية أن يلحقه العار.أيضا تقال هذه العبارة وقت المجازفة والتصدى للظلم، نلاحظ هنا كل العبارات السابقة الخاصة بالموت تتفق على الكرامة والشجاعة والوقوف فى وجه الظلم.فلان اخد علقة موت، أي تعرض لضرب مبرح كاد أن يودي بحياته.هنا يأتي الموت بمعنى الحب الشدي، وهو معنى مغاير لطبيعة الموت إلا أن عبارة اموت فيك عبارة متداولة وشهيرة فى مصر بل وفي الوطن العربي كله.من الغريب حقا أن تستخدم مفردة الموت في المعاكسة أو المغازلة، فيقول الشاب الفاشل الجالس على المقهى أو على قارعة الطريق للفتاة التي تمر أمامه عبارة اموت أنا.