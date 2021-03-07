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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخاب المغرب نائبا لرئيس «مؤتمر منع الجريمة»

الأحد 07/مارس/2021 - 03:23 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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انتخب المغرب، اليوم الأحد، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينعقد بشكل مختلط (حضوريا وافتراضيا) في كيوتو باليابان، إلى 12 مارس الجاري، حيث جرى انتخاب يوكو كاميكاوا وزيرة العدل في اليابان بالتزكية رئيسة لهذا المؤتمر، إضافة إلى 21 نائبا للرئيسة، ومنهم عز الدين فرحان سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

وجاء انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيسة المؤتمر لمساهمته الجوهرية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

ويترأس الوفد المغربي محمد بن عبد القادر وزير العدل، ويضم سفير المغرب في طوكيو، والسفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش.

يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، هو أكبر تجمع وأكثرها تنوعا في العالم، حيث يجمع بين واضعي السياسات والمهنيين والأكاديميين والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني العامل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

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