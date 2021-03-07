أغنية كورية جنوبية تحقق 4 مليارات مشاهدة على «يوتيوب»

حقق فيديو كليب أغنية (كانغنام ستايل) للمغني الكوري الجنوبي ساي 4 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك بعد مرور حوالي 8 سنوات و7 أشهر من الكشف عن فيديو الكليب في يوليو 2012.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها فنان كوري جنوبي 4 مليارات مشاهدة على "يوتيوب".وكانت أغنية "كانغنام ستايل" قد شهدت إقبالا كبيرا على مستوى العالم في عام 2012، ووصلت إلى المركز الثاني في قائمة "بيلبورد هوت 100" الأمريكية.وحقق فيديو كليب الأغنية مليار مشاهدة بعد مرور 161 يوما فقط من طرحه، وحقق ملياري مشاهدة في مايو 2014، و3 مليارات مشاهدة في نوفمبر 2017 على التوالي.