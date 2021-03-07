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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

28 رحلة داخلية بمطار أسوان اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 03:22 م
مطار أسوان
مطار أسوان
محمود السعدى
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يستقبل مطار أسوان الدولي، طوال اليوم الأحد، 28 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، نقل ما يقرب من 2000 راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.

ومن جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير جميع الصالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

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