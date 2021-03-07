الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ستعلن بعد 10 أيام من انتهائها غدًا 8 مارس.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن النتيجة ستظهر للطلاب على التابلت مثل ما هو متبع كل عام.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحة أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط "www.moe.gov.eg"، مُحذرةً أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشني ذلك الرابط المزيف.