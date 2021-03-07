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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تؤكد ضرورة بذل الجهود لتخليص البلاد من ظاهرة الفساد

الأحد 07/مارس/2021 - 03:21 م
عارف علوي
عارف علوي
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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إن "هناك حاجة ملحة إلى الجهود المستمرة لتخليص البلاد من ظاهرة الفساد".

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن عارف علوي إشارته - في خطاب له بمدينة لاهور الباكستانية - إلى أن العناصر الفاسدة نهبت الخزينة الوطنية ودفعت البلاد إلى الفقر.

وأكد علوي أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان عازمة على محاربة الفساد في البلاد، مضيفا أن الحكومة أطلقت أيضا عدة مبادرات لمحاربة الفقر ودعم الفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة من المجتمع.

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