تسيير دوريات مشتركة بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا في بحيرة ألبرت

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، اليوم الأحد، على اتفاق يقضى بتسيير دوريات مشتركة في بحيرة ألبرت في منطقة كاسيني الواقعة على بعد 53 كيلومترًا من بلدة بونيا في إقليم إيرومو لوقف أنشطة الصيد غير المشروعة.وبحسب وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية، فقد وقع من الجانب الكونغولي الوزير الإقليمي لإيتوري مي غيرشوم دراماني بيلو، نيابة عن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجانب الأوغندى السكرتير الأول بوزارة الخارجية الأوغندية ورئيس الوفد روبرت موجيمبا.وأعرب المسئول الكونغولى، فى كلمة له خلال مراسم التوقيع، عن أمله فى أن يساعد تسيير الدوريات المشتركة في استعادة صورة البحيرة التى تعانى من أنشطة الصيد غير المشروعة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة انتاج الأسماك من حيث نوعيتها وكميتها.ومن جانبه، قال روبرت موجيمبا، إن مهمة الدوريات المشتركة على مياه بحيرة ألبرت لن يقتصر على مكافحة الصيد غير المشروع، بل تشمل أيضا القضايا المتعلقة بتهريب الأسلحة والأنشطة الضارة التي يقوم بها القراصنة في البحيرة بهدف تحقيق الاستقرار الأمني في مياه البحيرة.ودعا المسئول الأوغندى السكان القاطنين على ضفاف البحيرة إلى الكف عن الممارسات غير القانونية والاتجار الذي يعرض حياتهم للخطر أو الذى من شأنه أن يخل بسلامة الشعبين الأوغندي والكونغولي في مياه البحيرة.وأشار إلى أنه من أجل حماية موارد مصائد الأسماك المشتركة بين الدولتين في البحيرتين ألبرت وإدوارد، اجتمع فريق تقني من الخبراء لوضع خطة تنفيذية موحدة لمعرفة كيفية التنفيذ السليم لآليات الإدارة الجيدة لهذه الموارد.ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي في أعقاب الاتفاقية الثنائية بشأن الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في بحيرتي إدوارد وألبرت الموقعة بين البلدين في 20 أكتوبر2018 في كمبالا عاصمة جمهورية أوغندا.