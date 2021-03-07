رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسيير دوريات مشتركة بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا في بحيرة ألبرت

الأحد 07/مارس/2021 - 03:20 م
بحيرة ألبرت
بحيرة ألبرت
أ ش أ
طباعة
وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، اليوم الأحد، على اتفاق يقضى بتسيير دوريات مشتركة في بحيرة ألبرت في منطقة كاسيني الواقعة على بعد 53 كيلومترًا من بلدة بونيا في إقليم إيرومو لوقف أنشطة الصيد غير المشروعة.

وبحسب وكالة أنباء الكونغو الديمقراطية، فقد وقع من الجانب الكونغولي الوزير الإقليمي لإيتوري مي غيرشوم دراماني بيلو، نيابة عن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن الجانب الأوغندى السكرتير الأول بوزارة الخارجية الأوغندية ورئيس الوفد روبرت موجيمبا.

وأعرب المسئول الكونغولى، فى كلمة له خلال مراسم التوقيع، عن أمله فى أن يساعد تسيير الدوريات المشتركة في استعادة صورة البحيرة التى تعانى من أنشطة الصيد غير المشروعة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة انتاج الأسماك من حيث نوعيتها وكميتها.

ومن جانبه، قال روبرت موجيمبا، إن مهمة الدوريات المشتركة على مياه بحيرة ألبرت لن يقتصر على مكافحة الصيد غير المشروع، بل تشمل أيضا القضايا المتعلقة بتهريب الأسلحة والأنشطة الضارة التي يقوم بها القراصنة في البحيرة بهدف تحقيق الاستقرار الأمني في مياه البحيرة.

ودعا المسئول الأوغندى السكان القاطنين على ضفاف البحيرة إلى الكف عن الممارسات غير القانونية والاتجار الذي يعرض حياتهم للخطر أو الذى من شأنه أن يخل بسلامة الشعبين الأوغندي والكونغولي في مياه البحيرة.

وأشار إلى أنه من أجل حماية موارد مصائد الأسماك المشتركة بين الدولتين في البحيرتين ألبرت وإدوارد، اجتمع فريق تقني من الخبراء لوضع خطة تنفيذية موحدة لمعرفة كيفية التنفيذ السليم لآليات الإدارة الجيدة لهذه الموارد.

ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي في أعقاب الاتفاقية الثنائية بشأن الإدارة المستدامة للموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في بحيرتي إدوارد وألبرت الموقعة بين البلدين في 20 أكتوبر2018 في كمبالا عاصمة جمهورية أوغندا.

موضوعات متعلقة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

غدًا.. «ملتقى الأقصر للتصوير» في ندوة بالهناجر

«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت

عواض: 1310 أطفال استفادوا من مشروع الدمج الثقافي

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)