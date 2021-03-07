3259 إصابة و24 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، ثلاثة آلاف و359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 726 ألفًا و548 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم تسجيل ثلاثة آلاف و509 حالات تعافي جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 660 ألفًا و541 حالة بنسبة شفاء 90.9%، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بإجمالي 13 ألفًا و572 حالة وفاة.