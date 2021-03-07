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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 3 وإصابة 13 فى تصادم سيارتين بالبحيرة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:16 م
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
البحيرة معوض هويدى
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 13 أخرون بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى" القاهرة- الإسكندرية" أمام قرية أنور المفتي التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجارى نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى والجثث أبو حمص المركزى.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ميكروباص أمام قرية أنور المفتى دائرة مركز أبو حمص بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفين ومصابون هم كل من: "زينب ذهدي أحمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبد الجليل، 23 عامًا، سارة عبد الفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، أية عمر سعد، 17 عامًا، وفاء احمد علام، 21 عامًا، يحيى هانى عبد العزيز، 24 عامًا، محمد أيمن عبد الحميد، 18 عامًا، محمد عبد العاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان ابراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء على يونس، 17 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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