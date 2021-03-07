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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فعاليات اليوم الروحي لخدام كنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان في المنيا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:14 م
فعاليات اليوم الروحي
فعاليات اليوم الروحي لخدام كنيسة العائلة المقدسة
جرجس صفوت
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نظمت كنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بإيبارشية المنيا، فعاليات اليوم الروحي لخدام الكنيسة.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بحضور الأب بطرس يعقوب، راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يأتي تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك غدًا الإثنين، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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