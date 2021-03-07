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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تداول أكثر من 246 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:13 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 246،184 ألف طن سلع.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3،661 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 14،740 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة، وإجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 74 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 45 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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