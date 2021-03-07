لخطأ فني.. امتحان العلوم لـ«إعدادية» جرجا من الفصل الدراسي الثاني

أعلنت إدارة جرجا التعليمية في محافظة سوهاج، احتساب الدرجة كاملة لامتحان العلوم لكل الطلاب في الشهادة الإعدادية نتيجة حدوث خطأ فني في الامتحان، بورود الأسئلة من الفصل الدراسي الثاني بينما الطلاب يؤدون الامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول.وكان طلاب الشهادة الإعدادية التابعين لإدارة جرجا التعليمية، قد فوجئوا بأن أسئلة امتحان مادة العلوم من منهج لا يعرفون عنه شيء، وبعد شكاوي من الطلاب تبين أن واضع الامتحان قام بوضعه من منهج الفصل الدراسي الثاني، بينما يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الأول، فقررت مديرية التربية والتعليم تحويل الواقعة للتحقيق، بينما قررت الإدارة التعليمية في جرجا حفاظا علي مصلحة الطلاب احتساب الدرجة كاملة للطلاب في الامتحان.