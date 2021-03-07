مقتل 70 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة تعز

لقى 70 عنصرًا من الحوثيين اليوم الأحد، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.وأكد قائد جبهة "مقبنة" حميد الخليدي - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية - أن قوات الجيش كسرت هجومًا للمليشيات بعد محاولتها التسلل إلى عدد من المواقع المحررة.. مشيرًا إلى مصرع 70 عنصرًا حوثيًا وإصابة العشرات في مواجهات متواصلة انتهت ظهر اليوم بهزيمة الحوثيين وانكسارها.وأشار الخليدي إلى أن الحوثيين هاجموا مواقع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في المناطق المحررة في محاولة لاستعادتها حيث دارت معارك عنيفة في مناطق "الطوير" و"الكويحة" بـ"عزلة اليمن" بجبهة "مقبنة" المشتعلة منذ أيام، وخسرت المليشيات عددا من المواقع والتباب الجبلية ومُنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.