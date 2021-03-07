وزيرة البيئة: دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول " الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، بحضور الدكتور علي أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وبمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى الهايبر ماركت المستهلكين للأكياس البلاستيكية، والسادة مصنعي وموردي البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمعنية بهذا الموضوع.وأكدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة على بذل قصارى الجهود واتخاذ العديد من الاجراءات للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة الى بدء الإعداد للاطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا ".وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تحرص على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الورشة هو عرض قصص النجاح والدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في ( الغردقة -الزمالك) وكذلك ربط المستهلكين بالسادة موردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.من جانبه استعرض مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، خلال الورشة كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.كما تم خلال الورشة عرض عدد من قصص النجاح في هذا الشأن منها تجربة الزمالك والجهود التي قام بها فريق عمل "very nile" وبدعم من وزارة البيئة، بإقناع 150 محلا بمنطقة الزمالك للتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوى والدورس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بمدينة الغردقة.