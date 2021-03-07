مطران اللاتين يكرم الأب منصور مستريح بمناسبة سيامته الـ60

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المطران كلاويو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، سيرأس القداس الإلهي يوم الاحد الموافق 21 مارس، بكنيسة سيدة الانتقال، بالموسكي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المطران سيقوم بعمل حفل لتكريم الاب منصور مستريح، بمناسبة مرور 60 عامًا على سيامته الكهنوتية.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك غدًا الإثنين، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.