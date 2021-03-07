بابا الفاتيكان يصل أربيل لإحياء القداس في ختام زيارته للعراق

وصل البابا فرنسيس، بابا الفتيكان، إلى مدينة أربيل لإحياء القداس في ختام زيارته للعراق، بحسب قناة «العربية».ويُحيي بابا الفاتيكان قداسا في أربيل يحضره نحو 10 آلاف مشارك.بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، زيارة إلى الموصل التي كانت يومًا ما معقلًا لتنظيم «داعش» الإرهابي.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل. وقال البابا من الموصل إن «التناقص المأساوي بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط ضرر جسيم لا يمكن تقديره».