محافظ الغربية يتابع تحرير غرامات عدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لـ٧ مواطنين لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعًا بإجمالي مبلغ ٣٥٠ جنيها.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض ١١ سوق، و٦ أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.وحرر ٣١٣١ محضرا لأفراد و٤٣ لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وتم فض٧٤٨ سوق، و٣٠٤ فرح ومأتم وغلق وتشميع ٦٦٩ مركزًا للدروس الخصوصية منذ يوم ١٦ يناير الماضي.