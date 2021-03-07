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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع تحرير غرامات عدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات

الأحد 07/مارس/2021 - 03:10 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لـ٧ مواطنين لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعًا بإجمالي مبلغ ٣٥٠ جنيها.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض ١١ سوق، و٦ أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وحرر ٣١٣١ محضرا لأفراد و٤٣ لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وتم فض٧٤٨ سوق، و٣٠٤ فرح ومأتم وغلق وتشميع ٦٦٩ مركزًا للدروس الخصوصية منذ يوم ١٦ يناير الماضي.

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