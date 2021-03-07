رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ترميم تمثالي آمون وآمونت في الأقصر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:09 م
ترميم تمثالي آمون
ترميم تمثالي آمون وآمونت
هدى الأمير
طباعة
أنهت اللجنة العليا للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك بالأقصر، اجتماعاتها للوقوف على الأعمال التي تم إنجازها خلال موسم أعمالها ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بمعابد الكرنك، ومناقشة خطة الأعمال المقررة لموسمها القادم.

‎وقد تفقدت اللجنة الأعمال التي تم إنجازها خلال موسم الحفائر الماضي بمعابد الكرنك من بينها مقصورة الزورق، ومنطقة حفائر الدولة الوسطى وتمثال أمنمحات الأول ومخازن تحتمس الثالث بمعبد الأخ منو ولوحة الملك سيتي الأول بالصرح الثامن وتمثال رمسيس الثاني بالصرح التاسع.

‎وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة استعرضت كافة الأعمال التي تمت بمعابد الكرنك خلال موسم العمل 20202021، والتي تتمثل في ترميم تمثالي آمون وآمونت الموجودين بجوار مقصورة الزورق المقدس والتي بدأت أعمال ترميمهما عام 2019، حيث تم ترميم واستكمال الأجزاء المفقودة من تمثال آمون على غرار نموذج لتمثال آمون الموجود بالمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى تطوير منطقة فناء الدولة الوسطى بالشكل الذي يظهر أقدم أجزاء المعبد الموجودة به وإبراز الأساسات الأثرية المتعاقبة لهذه المنطقة وعمل حفائر بحثا عن الطبقات الاقدم والفترات التاريخية السابقة.

‎وفي إطار مشروع تطوير الخدمات بالمعبد تم عمل ممشى خشبي لتحديد مسار الزيارة مما يساعد أيضا على حماية الأرضية الأثرية، كما تم تزويد المنطقة بلوحات إرشادية عن تاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

‎ومن جانبه، أضاف الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس وعضو المركز المصري الفرنسي لمعابد الكرنك، أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال ترميم تمثال الملك امنمحات الأول وتجهيز مسطبة من الحجر الرملي لعرض التمثال عليها.

كما تم ترميم المخازن الجنوبية بمعبد الأخ منو، والانتهاء من أعمال ترميم الجدار الشرقي بفناء الخبيئة، كما تم الاتفاق على عمل مصطبة يتم عليها وضع بعض الكتل الحجرية الضخمة التي تقع شمال قاعة الأساطين الكبرى.

‎كما تم معاينة مكان أعمال دراسة النقوش الواردة علي الأعمدة ونقوش جوسق الملك طهرقا من عصر الأسرة الـ 25 واستكمال أعمال النشر العلمي الخاص بها.

‎وأشار الدكتور وزيري أنه تم الاتفاق على إعادة فتح معبد الأخ منو للزيارة وعمل درج خشبي مناسب للصعود إلى المقاصير الأوزيرية الخاصة بالمعبد، وضرورة العمل على استكمال لوحة الملك سيتي الأول الموجودة أمام الصرح الثامن، حيث إن لهذه اللوحة جزء ثالث يوجد في مدينة شطب بأسيوط، والذي تم أخذ موافقة اللجنة الدائمة للآثار على عودة هذا الجزء ليتم ترميمه مع اللوحة نفسها، وتجهيز المنطقة ومواكبة اعمال تطوير المحور الجنوبي للكرنك تمهيدا لربط الزيارة مع طريق الكباش الممتد لمعبد موت ثم معبد الأقصر، وإعادة تركيب تمثال الملك رمسيس الثاني أمام الصرح التاسع والبدء في أعمال الدراسة والتوثيق والتصوير لكتل التمثال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تذكرة حفل «عبدالحليم حافظ» في قصر البارون بـ5000 جنيه

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد أخذ الجرعات الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

غدًا.. «ملتقى الأقصر للتصوير» في ندوة بالهناجر

«سياج الأُمنية».. معرض فنى لـ هشام بركات بجاليرى نوت

عواض: 1310 أطفال استفادوا من مشروع الدمج الثقافي

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)