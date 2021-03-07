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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف مدكور ضيف شرف «عالم المرأة في يوم واحد» بساقية الصاوي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:09 م
شريف مدكور
شريف مدكور
حسن أمين
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تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي في قاعاتها المختلفة (النهر- الحديقة- الكلمة) للعام الخامس على التوالي يومًا مختلفًا أطلقت عليه اسم "عالم المرأة فى يوم واحد"، احتفالًا بأعياد المرأة فى شهر مارس، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً يوم السبت الثالث عشر من الشهر الجاري.

يبدأ اليوم بالرياضة المحببه للسيدات "الزومبا".. للسيدات فقط، ويقدمها مجموعة من المدربات المحترفات فى قاعة آمنة جدًا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وسيكون ضيف شرف اليوم هو الإعلامى "شريف مدكور" وحوار مفتوح معه ومع جمهوره من جميع أفراد المجتمع، بمختلف أعمارهم.

يتضمن اليوم العديد من الفقرات المختلفة التى تهم المرأة، فستتحدث جمعية الهلال الأحمر المصرى عن الأثر النفسى لفيروس كورونا، أما مبادرة "مع فكرتك" سيحدثونا عن فكرة المبادرة من دعم السيدات نفسيًّا وعمليًّا، وبناء عالم خاص بهم يجدون فيه كل ما يحلمون بخطوات حقيقية، أما جروب "خروجات سيدات بس" وفريق "عيشة فل" سيتحدثان عن فكرة الجروب وأهدافهم للاستمتاع بكل لحظة فى الحياة، وخبيرة التغذية سمر حمدون ستحدثنا عن أهمية التغذية السليمة بدون حرمان فى حياتنا، وكذلك ستقدم اللايف كوتش رانيا حاتم حالة من البهجة والسعادة "يوجا بالضحك"، وسيتضمن اليوم أيضًا عرض الدبكة الفلسطينية وعزف بالمزمار للفنان سيد الحسينى، وعرض عرائس لسيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم، أما الفنان محمد المشد فسيقدم لنا لأول مره عرض "الست لما".

اليوم أيضًا سيتضمن سوقًا كبيرًا به كل ما تحتاجه السيدات والفتايات وجميع أفراد الأسرة، من مصنوعات جلدية وأكسسوارات وأعمال يدوية ومنتجات طبيعية للبشرة وديكورات للمنزل ومأكولات مغلفة وأدوات مكتبية ورسم كاريكاتير.

ولأول مرة ستتواجد خدمة بيطرية للسؤال عن حيوانك الأليف (كلاب- قطط) بدون اصطحاب الحيوانات داخل الساقية، وذلك من خلال إحدى العيادات البيطرية الكبرى، ولم ينسوا منظمى اليوم الأمهات، فاليوم يتضمن مكان مخصص للأطفال، به وسائل ترفيهية خاصة بهم، وورش تفاعليه، وزومبا كيدز، حتى تستطيع الأم أن تستمتع باليوم وهى مطمئنة على أطفالها.

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