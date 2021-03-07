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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسميًا.. اليمن يستأنف العلاقات الثنائية مع قطر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:08 م
اليمن يستأنف العلاقات
اليمن يستأنف العلاقات الثنائية مع قطر
نيفين أشرف
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أعلنت الجمهورية اليمنية الأحد، استئناف العلاقات الثنائية مع دولة قطر، وتنسيق المواقف إزاء التطورات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وأهمية توحيد الآراء والمواقف الدبلوماسية إزاء الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدت، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، بين وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووفقًا للبيان اليمني، بحث الوزيران تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما سلَّم وزير خارجية اليمن، نظيره القطري، رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد وزير الخارجية اليمني، حرص بلاده على عودة العلاقات مع قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع، معربًا عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق خلال قمة العُلا 2021 والمتمثل في إعلان المصالحة الخليجية وعودة اللحمة بين الأشقاء الخليجيين.

وتطرق الوزير اليمني بن مبارك، إلى أهمية تفعيل اللجان الوزارية المشتركة، وإمكانية تأهيل وتدريب الكادر الدبلوماسي اليمني.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين، معربًا عن حرصهم على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بالاقتصاد اليمني.

وجدد الوزير القطري، موقف الدوحة الثابت في دعم الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي اليمن، بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في إحلال السلام والاستقرار.

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