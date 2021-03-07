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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 164 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:08 م
الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦ يناير الماضي وحتى ٧ من الشهر الجاري، وأسفرت الحملات عن إزالة (١٦٤) حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٥ أفدنة و٢١ قيراطا و٢٣ سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (١٩) حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و١٩ قيراطا و٢٢ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٦٣) حالة تعد على مساحة ١ فدان و١٧ قيراطا و١ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة عدد (٨) حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة ١٠ قيراط و٢١ سهما، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٣ سهما.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٤٩) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و٦ قيراط و١٣ سهم، كما تم إزالة عدد (٥) حالات تعدي علي مساحة ٣ قيراط و٢٢ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (١٤) حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١٠ قيراط و١٤ سهما.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

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