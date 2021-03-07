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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلية تستضيف بطولتي الدورة المجمعة لتنس الطاولة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:07 م
الاتحاد المصري لتنس
الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالإسماعيلية
مصطفى دياب
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قال عمرو عمارة رئيس فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالإسماعيلية إن محافظة الإسماعيلية ستستضيف نهائيات الدورة المجمعة الأولى والثانية للدورى الممتاز للرجال والسيدات خلال شهري مارس الجاري وابريل المقبل.

وأضاف أن الدورة المجمعة الأولى تنطلق من 26 وحتى 29 مارس الجاري، بينما تنطلق الدورة المجمعة الثانية من 7 وحتى 10 أبريل المقبل بصالة رقم 1 هيئة قناة السويس.

وقال عمرو إن استمرار إقامة البطولات بالإسماعيلية يؤكد جاهزية المحافظة لاستضافة النشاط الرياضي المصري وسط إجراءات احترازية مكثفة بتعاون هيئة قناة السويس مع الإتحاد المصري لتنس الطاولة وباقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار عمارة إلي ان مشاركة أندية الإسماعيلي والقناة والشبان المسلمين وسكة حديد اسماعيلية بالدورى الممتاز هو نتاج عمل جاد ومثمر تقوم به هذه الأندية وأجهزتها الفنية بالمشاركة مع منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة.

وقال: "مستقبل هذه الرياضة فى الإسماعيلية سيكون باهرا طالما توافرت فيه أسباب النجاح وهي التنظيم والتعاون الجيد بين اتحاد اللعبة وأندية الإسماعيلية".

ويشارك في البطولتين من السيدات 16 فريقا هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلي، القناة، المعادي، جزيرة الورد، الأولمبي، سبورتنج، الشرقية، مدينة نصر، الرباط والأنوار، استاد المنصورة، الزهور، هيئة الشبان العالمية، أصحاب الجياد، العاملين بجامعة الزقازيق.

ويشارك فى البطولتين من فرق الرجال 16 فريقا هم: الأهلي، إنبي، الزمالك، مصر للتأمين، المنيا، طنطا الرياضي، سبورتنج، المعادي، نادي شبان قنا، استاد المنصورة، أهلى فاقوس، سكة حديد اسماعيلية، رشيد، الإعلاميين، أسوان، كفر الشيخ.

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