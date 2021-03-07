«عين شمس» تتابع امتحانات الدراسات العليا بكلية الألسن

أجرى الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات طلاب الدراسات العليا بكلية الألسن، وكانت في استقباله الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.وأكد صالح، خلال جولته، ضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب بشكل عام لإجراء الاختبارات وسط إجراءات إحترازية مكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid19)، مشيدًا بأنظمة وإجراءات السلامة التى تتبعها إدارة الكلية خلال فترات الامتحانات.وخلال جولتة التفقدية، أجرى صالح جولة عامة بالكلية تفقد خلالها قاعات الساعات المعتمدة التى تم افتتاحها مؤخرًا، كما تفقد أعمال التطوير التى تتم بقاعات الكلية مشيدًا بالإمكانيات المتميزة التى أصبحت تمتلكها أحد قلاع اللغات والعلوم الإنسانية على مستوى الشرق الأوسط، حيث شهدت أعمال تطوير القاعات طفرة نوعية من حيث إتاحة استخدام الوسائط المتعددة وتقنية الحاسوب والانترنت في مجال تعليم اللغات.كما وجه بضرورة تطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع شراكات مع جامعات دولية لتطوير قدرات الطلاب ومواكبة سوق العمل العالمي، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات التعليمية مع مختلف بلدان العالم لتطوير العملية التعليمية بالكلية، كذلك التوسع في مجال إنشاء درجات مشتركة مع كبريات الجامعات العالمية، ودعم عملية التبادل الطلابي على مستوى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا.وعن تطوير عملية النشر الدولي، أكد صالح أهمية عقد المزيد من ورش العمل التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة الباحثين، بهدف خلق جيلًا جديدًا من الباحثين القادرين على التوسع في مجال النشر الدولي لأبحاثهم؛ بما يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة في مختلف المجالات.كما أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للإرتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين والأجانب، حيث تم تفعيل درجة الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، وبرنامج الماجستير الأوروبي بين جامعة عين شمس وجامعة سالامانكا، مشيرة إلى برامج الساعات المعتمدة بالكلية وصلت إلى 5 برامج وهي برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها والتى تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الشرق الأوسط، ولكنة لم يفعل لهذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية.وأوضحت، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.