«الصحة»: 510 سيارات بديلة للوحدات الصحية أثناء تطويرها بـ«حياة كريمة»

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد وجهت بتوفير سيارات متنقلة تنفع العمل كوحدات صحية بديلة في عدد من القرى بالمحافظات، لحين الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بـ51 مركزا ومستشفى في 1500 قرية ضمن خطة الدولة لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن زايد وجهت بتوفير 510 سيارات متنقلة مجهزة لتقديم كافة الخدمات من تطعيمات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات الصحية التي تقدمها الوحدات.وأشار المصدر إلى أن الوزيرة أكدت على تطوير كافة المنشآت الطبية المدرجة ضمن المشروع وفقًا لـ"أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الربط المميكن بين جميع الواحدت الصحية والمستشفيات المركزية، بما سيؤهلها للعمل مستقبلًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة لخطة التطوير.