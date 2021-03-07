بروتوكول تعاون بين «الطيران» و«الصحة» لتوفير ثلاجة حفظ جثث بمستشفيات مطار سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الصحة والسكان بسوهاج، يتضمن توفير المديرية ثلاجة لحفظ جثامين الموتى بالمستشفيات الأقرب إلى مطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه، من الدول التي يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج.وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتحقيق هذا المطلب الهام لأبناء سوهاج وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة.من جانبها، أشارت وزارة الطيران المدني إلى أنه يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج ليتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت، وذلك لحين إنهاء كافة الإجراءات حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برًا من مطار القاهرة إلى محافظة سوهاج.