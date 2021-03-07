رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين «الطيران» و«الصحة» لتوفير ثلاجة حفظ جثث بمستشفيات مطار سوهاج

الأحد 07/مارس/2021 - 03:06 م
مطار سوهاج
مطار سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الصحة والسكان بسوهاج، يتضمن توفير المديرية ثلاجة لحفظ جثامين الموتى بالمستشفيات الأقرب إلى مطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه، من الدول التي يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتحقيق هذا المطلب الهام لأبناء سوهاج وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة.

من جانبها، أشارت وزارة الطيران المدني إلى أنه يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج ليتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت، وذلك لحين إنهاء كافة الإجراءات حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برًا من مطار القاهرة إلى محافظة سوهاج.

موضوعات متعلقة

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

تردد قنوات ايجي بست EGY best

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
المزيد

الثقافة

«التعليم عن بُعد.. الإيجابيات والسلبيات» فى ندوة بالأعلى للثقافة

قريبًا.. صدور طبعة مصرية من رواية «جرما الترجمان»

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى