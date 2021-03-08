سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 8 -3-2021
الإثنين 08/مارس/2021 - 04:00 ص
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المستثمرين والمهتمين بمجال الأعمال عن سعر الدينار الكويتي اليوم، لذلك تعرض لكم «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 8 مارس في البنوك المصرية المحلية.
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سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8 -3-2021وصل سعر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات اليومية، إلي 51.62 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.02 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريبينما أستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، إلي ما يقرب إلى حوالي 48.83 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 51.93 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.85 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 52.05 جنيه.
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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، لقرابة إلى حوالي 48.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.12 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.79 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 52.08 جنيه.
وأفادت المعلومات الواردة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي أن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وصل إلي 48.45 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.
يذكر أن سعر الريال السعودى سجل سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما الجنيه الاسترليني فوصل إلي 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع،
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سعر الدينار الكويتي في قناة السويسبينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وأفادت المعلومات الواردة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي أن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وصل إلي 48.45 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.
يذكر أن سعر الريال السعودى سجل سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما الجنيه الاسترليني فوصل إلي 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع،