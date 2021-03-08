سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 8 -3-2021

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.79 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 52.08 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.وأفادت المعلومات الواردة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي أن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وصل إلي 48.45 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.يذكر أن سعر الريال السعودى سجل سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما الجنيه الاسترليني فوصل إلي 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع،