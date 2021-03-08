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محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 8 -3-2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:00 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
أسماء منصور
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يبحث الكثير من المستثمرين والمهتمين بمجال الأعمال عن سعر الدينار الكويتي اليوم، لذلك تعرض لكم «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 8 مارس في البنوك المصرية المحلية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 8 -3-2021

وصل سعر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات اليومية، إلي 51.62 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما أستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، إلي ما يقرب إلى حوالي 48.83 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 51.93 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.85 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 52.05 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، لقرابة إلى حوالي 48.93 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ 52.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.79 جنيه للشراء، وسعر البيع بلغ 52.08 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس نحو ما يقرب إلى حوالي 51.62 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي


وأفادت المعلومات الواردة عن مصرف أبو ظبي الإسلامي أن سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وصل إلي 48.45 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 52.08 جنيه.

يذكر أن سعر الريال السعودى سجل سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما الجنيه الاسترليني فوصل إلي 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع،

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