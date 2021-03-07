الأنبا دانيال يدعو محافظ الشرقية لوضع حجر أساس كاتدرائية سانت تريز

دعا الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لحضور وضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز بمدينة العاشر من رمضان، وافتتاح حضانة سان بيتر للغات بمدينة العاشر من رمضان.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنهما تبادلا كلمات الثناء والشكر والترحاب، لكل ما يتم حاليا من إنجازات وإنشاءات في محافظة الشرقية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قد رحبب بالمحافظ بحضوره وضع حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة يوم السبت الموافق ١٣ مارس ٢٠٢١، وأيضا افتتاح حضانة سان بيتر للغات بمدينة العاشر من رمضان.