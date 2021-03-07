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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إطلاق حملة توعوية للأسر المصرية عن تغذية الأطفال

الأحد 07/مارس/2021 - 03:03 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية خلال الفترة المقبلة تستهدف الأسر المصرية لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية لأطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء الأغذية، مما يساهم في غرس أسس نمط الحياة الصحية لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح المصدر في تصريح لـ "الدستور" أن الوزارة أكدت على أهمية الاستفادة من نتائج المبادرات التي تم تنفيذها في مجال الصحة العامة، ومنها مبادرة "السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس" لوضع معايير الوجبة الغذائية.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا بالتغذية الصحية لطلاب المدارس لحمايتهم من الأمراض المختلفة الناتجة عن سوء التغذية.

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