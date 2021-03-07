«التعاون الإسلامي» تدين هجمات الحوثيين تجاه السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق الحوثيين عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.وأكد الأمين العام للمنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تأييد المنظمة لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات الحوثيين لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.