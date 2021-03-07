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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:00 م
جولة نائب رئيس جامعة
جولة نائب رئيس جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معمل ومخبز المنتجات الزراعية التابع لكلية الزراعة لمتابعة أعمال البرنامج التدريبي المتخصص في «صناعة المخبوزات» وينظمه مشروع «تمكين 2» بالتعاون مع كلية الزراعة في إطار المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر».

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية والدكتورة منال عبد الحميد المشرف العلمي على معمل ومخبز المنتجات الغذائية ورضا عبد الرحيم منسق مشروع تمكين 2 بجانب عدد من العاملين بالمعمل والشباب والفتيات المشاركين بالتدريب.

وأشادت الدكتورة مها غانم بالدور الذي يؤديه معمل المنتجات الغذائية في العمل على تحسين وتوفير المنتجات الغذائية وتتميز بالتنوع والجودة العالية والمواصفات الصحية الآمنة وكذلك الأسعار المتوازنة بما يخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمجتمع المحيط بجانب دوره المتميز في تقديم البرامج والدورات التدريبية والاستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الأغذية وتدريب العمالة من مختلف المستويات لتخريج كوادر مدربة على أعلى مستوي بهذا المجال وهو ما يأتي في إطار دوره الخدمي الذي يقدمه لكافة أبناء الصعيد.

وأوضح الدكتور عادل محمد محمود أن البرنامج يشمل تدريب نحو 10 من الشباب والشابات ضمن مبادرة «صنايعية مصر» لمدة 4 أيام متتالية داخل معمل ومخبز المنتجات بمختلف أقسامه وإكسابهم خبرات جديدة في التدريب العملي بجانب تعريفهم بمجالات التسويق المختلفة بما يؤهلهم علي تحسين مشروعاتهم الصغيرة وإدارتها بشكل جيد والمنافسة بها في سوق العمل، مشيرًا إلى ما تتمتع به كلية الزراعة من إمكانيات هائلة من شأنها تعزيز الجانب التدريب لدي الشباب في مختلف المتعلقة بمجالات تنسيق الحدائق ونباتات الزينة والإنتاج الحيواني والمناحل وصناعات الألبان بجانب صناعة المخبوزات والمنتجات الغذائية، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية متساوية وبيئة داعمة تعزز من ثقة الشباب بأنفسهم في البدء بعمل مشروعاتهم الخاصة بهم.

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