ضبط مسجل خطر متهم في 21 قضية ومحكوم عليه في 32 أخرى بسوهاج

تمكنت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط مسجل خطر بدائرة مركز ساقلتة، متهم في 21 قضية وهارب من أحكام بالسجن في 32 قضية أخرى.تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بأنه بتكثيف التواجد الأمني لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم في قضايا مختلفة، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ساقلتة من ضبط المحكوم عليه "رمضان. م. ح" «40 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، والمسجل شقي خطر «سرقة مواشي»، والسابق اتهامه في 21 قضية سرقة وأيصال أمانة آخرهم قضية «سرقة وسائل نقل»، والمطلوب للتنفيذ عليه في 11 حكما جزئيا، و21 حكما مستأنفا بإجمالي 32 حكما متعددا «تبديد»، وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.