روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات مشتركة خلال شهر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية والبيلاروسية ستجريان مناورات مشتركة خلال شهر مارس الجاري.وذكرت الوزارة - في بيان لها - "إن المناورات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا تشمل القوات المحمولة جوا الروسية وقوات العمليات الخاصة لبيلاروسيا".وستكون هذه المناورات هي أول مناورات مشتركة بين البلدين في العام الجاري 2021 وهي مخصصة لحفظ السلام، وتبدأ يوم 9 مارس.ومن المقرر أن تجري التدريبات في إقليم أوليانوفسك الروسي ومنطقة مينسك في بيلاروسيا، وستصل قوات بيلاروسيا إلى أوليانوفسك يوم الثلاثاء المقبل.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "المرحلة الأكثر نشاطا في التدريبات العسكرية ستكون في الفترة من 16 إلى 19 مارس".وفي المجمل، سيُشارك أكثر من 400 جندي عسكري ونحو 100 وحدة قتالية ومعدات خاصة من أوليانوفسك، كما سيشارك من الجانب البيلاروسي أكثر من 80 جنديا في التدريب.وستتواجد القوات الروسية في بيلاروسيا في الفترة من 15 إلى 27 مارس لإجراء المزيد من التدريبات التكتيكية.يشارك فى هذه التدريبات نحو 90 جنديا من القوات الروسية، وأكثر من 400 جندى ونحو 100 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة من القوات البيلاروسية.