انطلاق ووصول 165 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 165 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 17 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لجميع صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.