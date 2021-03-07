أطلق لحيته.. طارق صبري ينشر صورة من كواليس «الاختيار 2»

كشف الفنان طارق صبري عن شخصيته في مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني، وذلك من خلال صورة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ونشر طارق صبري صورة له من كواليس المسلسل، وعلق عليها: "الاختيار٢ #رمضان٢٠٢١"، حيث ظهر فيها وهو مطلق لحيته الكثيفة كونه يجسد شخصية أحد المنضمين إلى الجماعات التكفيرية.وكان فريق مسلسل «الاختيار» قد قرر إنتاج الجزء الثاني منه، والذي يحمل عنوان «الاختيار 2»، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان 2021.وقد انضمت الفنانة ليلى عز العرب لأبطال المسلسل مع كل من الفنانة إنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبواليزيد، للمشاركة في الجزء الثاني من المسلسل الذي يشارك في بطولته النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.