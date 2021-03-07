«جوجل» تعمل على جهاز يتيح «السمع الخارق»

تعمل شركة (Alphabet)، الشركة الأم لشركة جوجل Google عملاق محركات البحث في العالم، على مشروع "Wolverine"، وهو جهاز قابل للارتداء يتيح "السمع الخارق" للأشخاص.وذكرت الشركة - في بيان - أنها تعمل على إنشاء جهاز يمكن ارتداؤه بهدف السماح لمستخدميه بعزل صوت شخص واحد عن صوت عدد كبير من الأشخاص.ويهدف المشروع إلى تمكين "السمع الخارق" عبر سلسلة من الميكروفونات، التي تقدم عادة تغذية صوتية مدمجة في أذن المستخدم، وأنشأت الشركة بالفعل عددا من النماذج الأولية للجهاز.وكان العمل في مشروع "Wolverine" قد بدأ بالفعل في عام 2018.