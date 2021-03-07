ضبط 38 مخالفة تموينية في مطروح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بكلا من مراكز مرسى مطروح والضبعة والنجيلة، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.وأكد حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 38 مخالفة تموينية شملت مخالفات مخابز (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومواعيد تشغيل وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الاحتفاظ بميزان حساس) ومخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.