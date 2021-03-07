رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات

واصل اليوم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان في استقباله الدكتور السيد أبو دهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأمين الكلية.وخلال جولته التفقدية قام بالمرور على لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية من تعقيم للقاعات والتزام الطلاب والقائمين على عملية الامتحانات بارتداء الكمامات وترك مسافات آمنة بين الطلاب والتأكيد على تهوية القاعات بصورة جيدة.كما شدد الدكتور محجوب على ضرورة الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم أثناء تادية الامتحانات وذلك حرصًا من سيادته علي سلامه أبنائنا الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات.الجدير بالذكر أن الدكتور السيد أبودهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات تابع منذ صباح اليوم عملية دخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية المجهزة بأربعة رشاشات والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات،والاطمئنان على قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم حرم الكلية.