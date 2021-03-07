الحاجة «انشراح» ترعى أحفادها بعد وفاة والدهم: «نفسي أسيبلهم بيت قبل ما أموت» (فيديو)

داخل منزل متهالك تصدعت جدرانه تعيش الحاجة انشراح عبد العزير، 70عامًا؛ مع أحفادها الأربعة، وترعاهم بعد وفاة نجلها منذ 6 سنوات وزوجها العام الماضي.تعيش السيدة المسنة في قرية الغربانيات ببرج العرب منذ 30 عامًا، بعد أن انتقلت مع زوجها كاتب الصحة بالوحدة الصحية، في إحدى شقق مساكن المحافظة، وهجرها ساكنيها بسبب تصدع الأبنية حتى أصبحت آيلة للسقوط ولم يعد يعيش سواها هي وأحفادها.تقول الحاجة انشراح، أنها كانت تعيش مع زوجها وابنها بعد أن زوجت بناتها في الإسكندرية، لكنها ارتبطت بقرية الغربانيات فلم تعد تريد الخروج منها، لتظل بجوار مقابر نجلها وزوجها، فهى تعيش وسط أحفادها تراعاهم وتسهر على راحتهم.وأضافت لـ«الدستور» أن العقار التي تقطن به وتعيش فيه منذ سنوات طويلة أصابته تصدعات كثيرة وهجره جميع قاطنيه، لكنها لا تمتلك مكان آخر تعيش فيه، حتى أعطى لها أحد أهالي الخير قطعة أرض صغيرة لتبني عليها منزل جديد لكن لا توجد لديها إمكانيات لذلك.وأوضحت أنها تعاني من عدة أمراض مثل السكر والضغط، وأجرت عملية بالكلى وركّبت مسامير وشرائح بساقها، كما أجرت عملية قسطرة بالقلب، مشيرة إلى أنها بالرغم من ذلك تشكر الله على نعمة الحياة وسط أحفادها فهم ليس لديهم أحد غيرها بعد وفاة نجلها.وأشارت إلى أن كل ما تتمناه هو بناء منزل جديد لأحفادها، ضمن مشروع التطوير الذي يتم بقرية الغربانيات، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «عاوزة أسيبلهم بيت قبل ما أموت، وأملي في ربنا وفي حياة كريمة».