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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطبيق استراتيجية جديدة لتحسين التغذية لطلاب المدارس

الصحة: تطبيق استراتيجية جديدة لتحسين التغذية لطلاب المدارس

الأحد 07/مارس/2021 - 02:54 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة توعوية خلال الفترة المقبلة تستهدف الأسر المصرية لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية لأطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء الأغذية.

وأوضحت أن الوزارة بصدد تطبيق استراتيجية لتحسين التغذية لدى طلاب المدارس، بالتعاون مع "اليونيسف" لوضع النموذج الأمثل للوجبة المدرسية وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء، والذي سيتم تطبيقه بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية.

وأكدت الوزارة على أهمية الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة والسكان في مجال الصحة العامة ومنها مبادرة "السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس" لوضع معايير الوجبة الغذائية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتغذية الصحية لطلاب المدارس لحمايتهم من الأمراض المختلفة الناتجة عن سوء التغذية.

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