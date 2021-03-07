السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 379 ألفًا و831 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 314 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 370 ألفًا و614 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.528 حالة منذ بداية الجائحة.