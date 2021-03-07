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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 12 مليار جنيه فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 07/مارس/2021 - 03:21 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية لدى ختام معاملات اليوم الأحد- أول تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعض من المستثمرين الأفراد، على خلفية الارتفاعات القوية التى شهدتها أسواق المال العالمية بنهاية الأسبوع الماضي وانتهاء موجة جنى الأرباح التي استمرت نحو 5 جلسات متصلة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.

وارتفع الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، بما يعادل 223 نقطة، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72%، ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88%، بما يعادل 63 نقطة ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.

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