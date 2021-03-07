تكريم عامل مدرسة برأته النيابة من تهمة هتك عرض طالب

برأت نيابة المناخ عامل متهم بهتك عرض تلميذ أثناء سير امتحانات نصف العام ببورسعيد، بعد تفريغ الكاميرات وتبرئته من كل ما نسب إليه شكلا وموضوعا.وقام نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، بتكريم أحمد المظني العامل بالمدرسة كرد اعتبار له بعد تبرئته في الادعاء المنسوب إليه وهو تعرضه لتلميذ بأفعال مشينه أثناء الامتحانات بعد تفريغ كاميرات المدرسة من قبل النيابة.