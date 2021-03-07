غدًا.. «ملتقى الأقصر للتصوير» في ندوة بالهناجر

على هامش معرض نتاج الدورة الثالثة عشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة آدم حنين بالهناجر، تعقد في السادسة مساء غد الإثنين، ندوة بعنوان "حوار حول ملتقى الأقصر الدولي للتصوير".يدير الندوة الكاتب الصحفي سيد محمود، ويشارك فيها من الفنانين المشاركين: هاني رزق، أسماء جنيدي (مصر)، بالإضافة إلى الفنان السودانى عادل كبيدة.وكان الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق والفنان الدكتور عماد أبو زيد قوميسير عام الملتقى، قد افتتحا مساء الأربعاء 3 مارس، معرض نتاج الدورة الثالثة عشر بحضور الفنانين المشاركين الأساسيين وشباب الورشة.