تجديد حبس عاطل حاز 200 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بمزاولة نشاط اجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين وألقى القبض عليه وذلك أثناء استقلاله سيارة بطريق مطروح الإسكندرية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات قرر بحيازته بقصد الاتجار بها علي عملائه والسيارة مستخدمة في نقلها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.