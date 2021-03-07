إغلاق العاصمة الرومانية بعد ارتفاع إصابات بكورونا

أغلقت المطاعم والمسارح في العاصمة الرومانية أبوابها مجددا، بعد خمسة أسابيع من إعادة فتحها، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الأحد.وبسبب ارتفاع حالات الاصابة الجديدة خلال الـ14 يوما الماضية لتتجاوز ثلاثة لكل 1000 مواطن، قالت سلطات بوخارست إنه سوف يتم حظر تناول الطعام في الأماكن المغلقة، باستثناء نزلاء الفنادق، ابتداء من غد الاثنين.وسوف يشمل قرار الاغلاق المسارح ودور السينما، وستستمر المطاعم التي لديها مساحات للجلوس في الخارج في العمل، كما خفضت المدارس نسبة الحضور الإجباري لطلاب الصفين الابتدائي والثانوي.