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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: إزالة أكثر من 57 ألف تعد على النيل بالمحافظات

الأحد 07/مارس/2021 - 02:46 م
تعد على النيل بالمحافظات
تعد على النيل بالمحافظات
وائل القمحاوي
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يستمر قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل، الأحد، حملة إزالة موسعة للتعديات على المجاري المائية والأراضي أملاك ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 15 إزالة فى نطاق محافظات "دمياط، قنا، أسوان"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 57725 إزالة، منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية.

من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

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