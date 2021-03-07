رئيس وزراء الأردن بصدد تعديل حكومته من أجل تسريع الإصلاحات

قال مسؤولون إن من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلا وزاريا اليوم الأحد للمساعدة في تسريع الإصلاحات التي ينصح بها صندوق النقد الدولي وتعتبر ضرورية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة بعد الضرر الذي سببته جائحة فيروس كورونا.يشمل التعديل ستة وزراء جدد بينهم وزيرا الداخلية والعدل، اللذان أقالهما الخصاونة الأسبوع الماضي بسبب حضورهما مأدبة في مطعم ينتهك قيود كورونا التي يُفترض أنهما مسؤولان عن تطبيقها.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد عيّن الخصاونة، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، في أكتوبر تشرين الأول الماضي لاستعادة ثقة الشعب بخصوصالتعامل مع الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.