تجديد حبس 6 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قررت محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 6 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات عن تواجد مجموعة من العاطلين والمعروف عنهم بمزاولة نشاطهم الإجرامي الإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إستهدافهم والقاء القبض علي 6 عاطلين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر حشيش، وكمية من مخدر الهيروين ومبالغ مالية و5 هواتف محمولة و4 مركبات "توك توك"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.وفي نفس السياق اثناء القبض علي أحد المتهمين عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، علم بقدوم القوات وفر هاربا، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية، كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم فـى نقل وترويج وبيع المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.